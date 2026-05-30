Полный даттебайо: Российские фанаты «Сейлор Мун» остались без манги из-за войны на Ближнем Востоке

Российские читатели не получили долгожданные тома манги Pretty Guardian Sailor Moon — партия застряла в пути из-за ограничений в районе Ормузского пролива. Об этом стало известно Mash.

Поставка манги от издательства XL Media следовала из Китая в Россию на сухогрузе, однако судно оказалось заблокировано на Ближнем Востоке. Из-за сложностей с прохождением маршрута логистика поставки была нарушена, а сроки доставки сорваны.

Дополнительным фактором задержки стало затянувшееся согласование перевода с японской стороной, которая усилила контроль за локальными изданиями. В издательстве признали, что сочетание логистических проблем и лицензионных ограничений фактически сорвало первоначальные планы по выпуску серии.

Книжные сети предупреждают, что релизы будут перенесены, а тиражи окажутся ограниченными. Ситуация в районе Ормузского пролива осложнена ограничениями судоходства на фоне военной активности, из-за чего часть маршрутов оказалась недоступной для коммерческих судов.