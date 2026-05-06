6 мая, 13:57

Краш на героя аниме — не просто странность: Учёные объяснили, зачем психике такие связи

SN: Отношения с аниме-героями могут хорошо влиять на психику

Обложка © ChatGPT

Иногда вымышленный персонаж становится для человека не просто развлечением, а безопасной эмоциональной тренировкой. Учёные проанализировали исследования о парасоциальных отношениях с аниме-героями и показали, что такая привязанность может работать по-разному. Об этом сообщает Springer Naturale (SN).

В систематический обзор вошли девять эмпирических работ. Авторы изучали, как люди выстраивают эмоциональную связь с персонажами, которых не существует в реальной жизни, но которые становятся для них важными.

Оказалось, что такая привязанность может помогать самопознанию. Через любимого героя человек иногда лучше понимает свои желания, страхи, ценности и реакции.

Кроме того, вымышленные связи могут быть способом эмоциональной регуляции. Персонаж становится точкой опоры, помогает снижать стресс, переживать одиночество и чувствовать принадлежность к сообществу фанатов.

Особенно это заметно в аниме-культуре, где вокруг героев часто формируются целые сообщества. Люди обсуждают сюжеты, делятся эмоциями и находят тех, кто переживает похожий опыт.

Но у этого явления есть и обратная сторона. Исследователи отмечают риск чрезмерной привязанности, когда вымышленный образ начинает вытеснять реальные отношения или мешать повседневной жизни.

Не только носом: Учёные выяснили, как мозг считывает неприятный запах тела

Ранее Life.ru рассказал, что фокусы уменьшают стресс и боль от прививок у детей. Дети, которые не просто смотрели фокусы, а учились их выполнять, испытывали наименьший уровень стресса и боли после укола.

Полина Никифорова
