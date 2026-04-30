Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 апреля, 13:17

Фокусы уменьшают стресс и боль от прививок у детей, выяснили учёные

Обложка © chatgpt

Учёные выяснили, что фокусы могут снижать стресс и боль у детей во время прививок. Результаты исследования опубликованы в eClinicalMedicine.

В эксперименте приняли участие более 400 детей. Им предлагали разные варианты «магического» отвлечения во время вакцинации — от просмотра фокусов до попытки выполнить их самостоятельно. Исследование показало, что ключевую роль играет вовлечённость. Дети, которые не просто смотрели фокусы, а учились их выполнять, испытывали наименьший уровень стресса и боли после укола.

Учёные объясняют эффект тем, что магия отвлекает внимание и вызывает интерес. Это переключает ребёнка с неприятных ощущений на любопытство и игру. Кроме того, освоение трюка повышает уверенность. Ребёнок чувствует контроль над ситуацией, что дополнительно снижает тревогу.

При этом просто просмотр видео с фокусами давал меньший эффект. Существенное улучшение наблюдалось именно при активном участии. Авторы исследования считают, что такой метод можно внедрять в медицинскую практику. Это простой и доступный способ сделать вакцинацию менее стрессовой для детей.

А ранее учёные выяснили, что ожидание боли у родителей может влиять на восприятие медицинских процедур у детей. Речь идёт не о физической передаче ощущений, а о психологическом факторе. Если взрослые заранее боятся лечения или негативно о нём говорят, ребёнок может перенять это отношение. В результате у него формируется повышенная тревожность. Особенно это заметно в ситуациях с посещением стоматолога или установкой брекетов. Подростки начинают ожидать боли ещё до начала процедуры.

Больше новостей о медицине, здоровье и долголетии — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.

Николь Вербер
  • Новости
  • Дети
  • Наука
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar