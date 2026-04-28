Родители могут «передавать» ребёнку ожидание боли

Родительские ожидания могут влиять на то, как подросток переживает ортодонтическое лечение. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Scientific Reports.

Речь не о том, что взрослые буквально «передают» ребёнку боль. Но если родитель сам боится стоматологов или заранее ждёт, что брекеты будут мучением, у подростка может вырасти тревожность перед лечением.

Учёные изучали связь между ожиданиями родителей и субъективным опытом детей. Оказалось, что страх взрослых может быть связан с более сильной катастрофизацией боли у подростков — то есть склонностью заранее представлять ситуацию хуже, чем она есть.

В быту это может выглядеть очень просто. Родитель хочет поддержать ребёнка, но сам нервничает, вспоминает неприятный опыт у стоматолога или говорит фразы вроде «придётся потерпеть». В итоге подросток ещё до процедуры начинает ждать боли.

Авторы работы отмечают: такой настрой может влиять на то, как ребёнок воспринимает лечение после установки брекетов. Чем выше тревога и ожидание неприятных ощущений, тем тяжелее может казаться сам процесс.

Это важная тема для многих семей, потому что ортодонтическое лечение стало почти обычной частью подросткового возраста. Брекеты, капы, визиты к стоматологу и первые дни после установки часто вызывают стресс и у детей, и у родителей.

Исследование не означает, что взрослым нужно скрывать от ребёнка все сложности. Скорее вывод в другом: поддержка работает лучше, когда родитель спокойно объясняет, что может быть дискомфорт, но он временный и управляемый. Так разговор дома не превращается в первый источник боли.

