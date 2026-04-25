Рыжие захватят мир: Открытие гарвардских учёных переворачивает представления об эволюции

Рыжие люди могут со временем стать доминирующей группой на Земле. К такому выводу пришли исследователи Гарвардского университета. Они изучили ДНК почти 16 тысяч древних людей. Учёные выделили ген рыжих волос MC1R среди 479 генов, связанных с естественным отбором. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование.

Ген рыжих волос начал активно распространяться около четырёх тысяч лет назад. С каждым поколением его влияние растёт. Если тенденция сохранится — через пару тысячелетий на планете могут остаться преимущественно рыжие люди.

Распространение этого гена показывает, что естественный отбор продолжал работать и в последние тысячелетия. Эволюция не остановилась. Учёные выявили 479 генетических вариантов, которые поддерживал естественный отбор. Среди них — гены, связанные с рыжим цветом волос и светлой кожей. Также в списке варианты, влияющие на предрасположенность к целиакии. Исследователи нашли гены, снижающие риск диабета, облысения и ревматоидного артрита.

Авторы работы подчеркнули, что некоторые признаки распространялись не сами по себе. Они могли «сопутствовать» другим, более важным адаптациям. Биологические изменения продолжаются. Более того — они могут происходить быстрыми темпами.

