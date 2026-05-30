Матвей Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на финал Лиги чемпионов

Российский голкипер Матвей Сафонов выйдет в основе «Пари Сен-Жермен» на решающую встречу Лиги чемпионов против лондонского «Арсенала». Игра состоится в столице Венгрии на стадионе «Пушкаш Арена». Стартовый свисток запланирован на 19:00 по московскому времени.

В защите парижан сыграют Нуну Мендеш, Маркиньос, Ашраф Хакими, Вильян Пачо. Полузащитники — Витинья, Фабиан Руис и Жуан Невеш. Линия нападения — Усман Дембеле, Хвича Кварацхелия и Дезире Дуэ.

Микель Артера выставил следующий состав: Давид Райя, Вильям Салиба, Габриэл Магальяйнс, Кристина Москера, Пьеро Инкапье, Мартин Эдегор, Деклан Райс, Майлз Льюис-Скелли, Кай Хаверц, Букайо Сака, Леандро Троссард.

Этот выход на поле станет для 27-летнего стража ворот лишь вторым подобным случаем для представителей России за всю историю турнира. Первым в финале играл полузащитник Дмитрий Аленичев, появившийся на замену в 2004 году. Тогда его «Порту» разгромил «Монако» со счетом 3:0.

В текущем соревновательном цикле на счету Сафонова 26 проведённых встреч. В них он пропустил 27 голов и дюжину раз сохранил свои владения в неприкосновенности.

Действующим обладателем трофея также является парижский коллектив. Теперь подопечным Луиса Энрике предстоит защитить этот статус в противостоянии с английским грандом.