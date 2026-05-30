30 мая, 15:43

Сборная Швейцарии разгромила Норвегию и вышла в финал домашнего ЧМ по хоккею

© ТАСС / Zuma

Сборная Швейцарии по хоккею разгромила команду Норвегии в полуфинале домашнего чемпионата мира. Игра состоялась в Цюрихе и закончилась победой хозяев 6:0.

Шайбы забрасывали Кристоф Берчи, Денис Мальгин, Кен Егер, Дамьен Риат (плюс голевая передача), Нико Хишир и Тео Рошетт. Два результативных паса отдал Свен Андригетто. На ноль отстоял вратарь Швейцарии Леонардо Дженони.

В финале подопечные Яна Кадье сыграют против победителя пары Канада — Финляндия. Игра состоится позже вечером.

Сборная Швейцарии стала финалистом чемпионата мира третий год кряду. В двух предыдущих решающих встречах швейцарцы терпели поражения: сначала от сборной Чехии (0:2 в 2024 году), а до этого — от американцев в овертайме (0:1). Золотых медалей мирового первенства в активе швейцарской команды пока нет. Что касается их соперников, то сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в полуфинал турнира.

