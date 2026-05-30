Сборная Швейцарии разгромила Норвегию и вышла в финал домашнего ЧМ по хоккею

Сборная Швейцарии стала финалистом чемпионата мира третий год кряду. В двух предыдущих решающих встречах швейцарцы терпели поражения: сначала от сборной Чехии (0:2 в 2024 году), а до этого — от американцев в овертайме (0:1). Золотых медалей мирового первенства в активе швейцарской команды пока нет. Что касается их соперников, то сборная Норвегии впервые в своей истории пробилась в полуфинал турнира.