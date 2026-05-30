Лантратова пообещала разобраться с закрытием сельской школы в Забайкалье

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова подключилась к ситуации со школой в забайкальском селе Чара, где детям предлагают ездить на учёбу в соседний населённый пункт за 16 километров. Поводом стало видеообращение школьников, попросивших сохранить образовательное учреждение в родном селе.

По словам местных жителей, сначала им обещали отремонтировать старое здание, затем речь шла уже о строительстве новой школы. Однако позже людям сообщили, что ни ремонта, ни нового объекта не будет, а ученикам придётся добираться на занятия в другое село.

Лантратова заявила, что понимает тревогу родителей и детей, которые не хотят терять свою школу. Особенно остро, по её словам, вопрос стоит для северной территории со сложным климатом и большими расстояниями. Омбудсмен подчеркнула, что будет держать ситуацию на личном контроле.

«Запрошу необходимую информацию у уполномоченных органов и внимательно разберусь в происходящем», — заявила она.

Лантратова также отметила, что у каждого ребёнка должна быть возможность учиться в безопасных и достойных условиях. По её словам, важно, чтобы конституционное право детей на образование было реализовано.

Ранее похожая проблема возникла в Томской области. В Шегарском районе сельские школы решили перевести на формат девятилеток, закрыв 10-е и 11-е классы. Причиной называют острый дефицит педагогов. До этого деревенские старшеклассники могли доучиться в своих населённых пунктах, хотя качество занятий страдало из-за нехватки учителей по отдельным предметам. Теперь же у подростков фактически исчезает возможность окончить 11 классов рядом с домом и поступать в вузы напрямую.