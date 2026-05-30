30 мая, 17:50

В Калмыкии дети нашли боеприпас времён ВОВ и привезли его на велосипеде в ДК

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Abir Hassan Official

В посёлке Яшкуль в Калмыкии дети нашли боеприпас времён Великой Отечественной войны. Предмет лежал у сцены рядом с местным Домом культуры, где ребята играли в прятки. Об этом сообщает Калмыкия.online.

Мальчики положили находку в багажник велосипеда и поехали кататься. Прохожие посоветовали отвезти её в музей, после чего четверо детей доставили снаряд в Яшкульский центр культуры и досуга.

Директор учреждения встретила ребят и осмотрела опасный груз. По её словам, в боеприпасе были отверстия спереди и сзади, поэтому она решила, что он не взорвётся. Затем предмет перенесли в методический кабинет и вызвали полицию. Снаряд изъяли для дальнейшего осмотра.

Ранее в Москве нашли ржавый боеприпас времён Великой Отечественной войны. Находка представляла собой объект со следами коррозии, внешне напоминающий старый снаряд или мину.

Полина Никифорова
