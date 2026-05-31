Отмена коньяка, бегство Павела и цугундер для Запада: как Россия прогнула мир за неделю Публицист и аналитик Александр Роджерс — об ударе по ЗАЭС, дроне в Румынии, выходе США из переговоров, развале помощи Украине, нефтяном кризисе и почему безумный страх Киева ведёт к неминуемой гибели. 30 мая, 22:15 9 из 18 стран кинули Украину, а Трамп сдал назад. Главное за неделю — ледоход уже не остановить. Обложка © Chat GPT

Уходящая неделя была знаковой сразу по нескольким направлениям. Для начала — заявления Путина по итогам визита в Казахстан, где он обозначил достаточно жёсткую линию как по Украине, так и по Армении и желанию Пашиняна выйти из ЕАЭС.

Заявления по Пашиняну сопровождались наглядной демонстрацией, что Россельхознадзор может находить плодожорок не только в армянских овощах и фруктах (экспорт которых на 95% приходится на Россию), но даже в коньяке и минеральной воде.

А Европе напомнили, что любая точка, откуда атакуют Россию, является законной целью для Российских вооружённых сил, независимо от её территориальной принадлежности.

Украина устроила провокацию с дроном, который упал в Румынии. После чего глобалисты обвинили в этом Россию (хотя никаких доказательств, что это наш дрон, не предоставили). И заявили, как обычно, о своей «решимости и дальше поддерживать Украину».

При этом в реальности, а не на словах из чешской инициативы по закупке снарядов для Украины, организованной сбитым лётчиком Павелом, вышло девять из 18 входивших в неё стран. А на саммите глав МИД ЕС в Лимассоле, как сообщает издание Junge Welt, прошли закрытые дискуссии о возможности полной остановки или радикального уменьшения финансовой помощи Украине. Многие страны ЕС, особенно южные и западные, всё чаще выражают усталость от необходимости выделять миллиарды евро.

На фоне этого, а также стабильно ухудшающейся ситуации на фронте Украина предприняла атаку дрона на Запорожскую АЭС. Украинский БПЛА ударил по зданию машинного отделения энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Дрон управлялся по оптоволокну, что исключает версию случайного попадания. Попадание БПЛА в машинный зал блока № 6 ЗАЭС является первой в истории целенаправленной атакой на основное оборудование АЭС. Предполагаю, что марионеточное МАГАТЭ привычно сделает вид, что ничего не заметило.

Киевский режим, чувствуя приближающуюся неминуемую гибель, предпринимает всё более отчаянные провокации — кровавые (как в Старобельске), пытающиеся превратить локальный конфликт в глобальную войну (как дрон в Румынии) и/или вызвать масштабную катастрофу (как удар по АЭС). Движимые безумным страхом, они полностью и окончательно потеряли берега.

США, на которых некоторые возлагали надежды на мирное урегулирование конфликта, вышли из переговорного процесса (да и, судя по другим их действиям, не способны к эффективным переговорам). У них сейчас серьёзные проблемы с Ираном, агрессия против которого выходит для них боком.

Мало того что они израсходовали львиную долю своих боеприпасов по целому списку номенклатуры (от наступательных ракет до боеприпасов для ПВО), и в результате призывы Зеленского: «Дайте пэпэо» — уходят в пустоту, ибо просто нечего давать, так и попытки переговоров с Ираном в очередной раз зашли в тупик и обещанные Трампом подвижки, уступки и СДЕЛКА привычно не случились.

Между тем ситуация с запасами нефти ухудшается, и, как передает CNBC, Exxon Mobil предупреждает, что запасы нефти достигнут опасно низких уровней в ближайшие две-три недели, что приведёт к резкому росту цен — до 150–160 долларов за баррель марки Brent.

Усугубляющийся энергетический кризис ударит как по экономике самих США, так и по европейским планам по вооружению для войны с Россией. И я верю в Трампа, его чудесный принцип ТАСО (Трамп всегда сдаёт назад) может способствовать тому, что иранский кризис доведёт-таки коллективный Запад до цугундера, когда запасы нефти истощатся до предела и их экономики коллапсируют.

Безумный Нетаньяху, требующий продолжения банкета и сорвавший все договорённости по прекращению боевых действий в Ливане, также этому способствует. В погоне за иллюзорным величием они всё больше теряют остатки того, что имели.

Лёд уже не просто тронулся, господа присяжные заседатели, ледоход уже движется в полную мощь, и его не остановить. Мир меняется, и в этот раз он прогнётся под нас.

Авторы Александр Роджерс