30 мая, 22:27

Греция отправила через Чехию 190 артиллерийских орудий для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Греция в своём отчёте для Реестра обычных вооружений ООН (UNROCA) указала передачу 190 артиллерийских систем Чешской Республике, которые по итогу оказываются на Украине. Об этом свидетельствуют опубликованные в UNROCA данные за 2025 год.

В документах указаны три типа вооружений. Речь идёт о 66 самоходных установках M110A2 калибра 203 миллиметра, 68 буксируемых орудиях M114 калибра 155 миллиметров и 56 пушках M101 калибра 105 миллиметров. Всего в отчёте значатся 190 единиц артиллерии. Как пишет греческий портал ProNews, значительная часть этих систем ранее размещалась на островах в восточной части Эгейского моря. После их вывода из состава местных подразделений замена для них не поступила.

ProNews утверждает, что фактическим конечным получателем переданной техники является Украина, хотя официально в отчёте в качестве страны-получателя указана Чехия. В публикации также говорится, что поставка состоялась на фоне продолжающихся разногласий между Грецией и Турцией в Эгейском море.

UNROCA действует с 1991 года и предназначен для добровольного раскрытия государствами информации о международных поставках основных видов вооружений. Цель системы — повысить прозрачность оружейной торговли и снизить риск дестабилизирующего наращивания военного потенциала.

Украина стала полигоном: Зачем Швеции нужны реальные воздушные бои для своих Gripen

В то же время Греция намерена официально потребовать от Украины объяснений после инцидента с дроном в Ионическом море. Речь идёт об обнаружении надводного БЭК Magura V5. Его нашел местный рыбак в пещере близ острова Лефкада. Аппарат был оснащён взрывателями, значительным объёмом взрывчатых веществ, а его двигатель находился в рабочем состоянии. Специалисты полагают, что катер могли готовить «для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту».

Тимур Хингеев
