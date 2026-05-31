31 мая, 01:10

Росавиация ограничила работу ещё восьми аэропортов России

Обложка © Life.ru

В восьми российских аэропортах ввели временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Речь идёт об аэропортах Пензы, Волгограда, Саратова, Владикавказа, Грозного, Казани, Нижнего Новгорода и Чебоксар. Ограничения затронули как приём, так и выпуск самолётов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении ведомства.

Также временно были закрыты аэропорты Геленджика и Сочи. Сейчас ограничения сняты.

Ранее сообщалось, что в ночь с 30 на 31 мая временные ограничения на приём и выпуск самолётов также ввели в аэропортах Калуги и Тамбова. В Росавиации уточняли, что такие меры нужны для обеспечения безопасности полётов. Сначала ограничения затронули аэропорт Калуги «Грабцево», сообщение об этом появилось в 23:25 мск. Позднее, в 0:01, аналогичный режим ввели в тамбовском аэропорту «Донское».

Антон Голыбин
