Системы ПВО за день сбили 19 украинских дронов

Российские средства ПВО отразили атаку 19 украинских БПЛА за 12 часов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, беспилотники самолётного типа были уничтожены над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской областями и Крымом в промежутке с 08:00 до 20:00 30 мая.

Ранее в Рыльске Курской области FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, повредив остекление трёх квартир. По данным губернатора Александра Хинштейна, пострадавших нет. Также сегодня в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома. А в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов (остекление), хозяйственная постройка и теплица.