FPV-дрон ВСУ атаковал многоэтажку в Рыльске

В Рыльске Курской области FPV-дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом, повредив остекление трех квартир. По данным губернатора Александра Хинштейна, пострадавших нет. Он также отметил помощь волонтеров «Курского рубежа» в восстановлении теплового контура.

«Признателен волонтёрам «Курского рубежа» партии «Единая Россия», которые оперативно помогали закрывать тепловой контур. В ближайшее время комиссия оценит повреждения, составит акты, бригады приступят к восстановлению», — написал он в Telegram-канале.

Также сегодня в Курске обломки БПЛА повредили крышу дома. А в посёлке Юбилейном Курского района пострадали шесть частных домов (остекление), хозяйственная постройка и теплица. Обошлось без жертв.

Ранее в Сальково Херсонской области, где пролегает трасса «Новороссия», дрон ВСУ атаковал бензовоз. Удар пришёлся по кабине, цистерна не пострадала. Информация о состоянии водителя уточняется.