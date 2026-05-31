В Запорожской области женщина выжила при атаке ВСУ благодаря ночнушке

В Запорожской области в Васильевке после серии ударов беспилотников оказалась разрушена часть жилого дома, где находилась сотрудница местной администрации. Женщина выжила благодаря ночнушке, и была спасена российскими военными. Об этом пишет kp.ru.

Женщина находилась на четвёртом этаже, когда начались первые взрывы. После удара она укрылась в ванной комнате, рассчитывая переждать атаку, однако последующие попадания пришлись по верхним конструкциям здания. Началось обрушение перекрытий. Женщина оказалась зажата и зацепилась ночнушкой за металлический штырь, выступающий из стены. В таком положении она дождалась появления военных, которые поднялись на этаж и вынесли её из завалов.

Васильевка находится в зоне, где фиксируются регулярные удары беспилотников. По словам местных жителей, речь идёт о ежедневных налётах, из-за которых страдает инфраструктура и жилые дома. Несмотря на это, примерно семь тысяч человек всё ещё остаются в городе.

Тем временем, в Ростовской области после падения обломков украинского беспилотника вспыхнул пожар на топливном хранилище частного предприятия. Для безопасности жителей из расположенных рядом частных домов провели эвакуацию. На месте работают экстренные службы. К ликвидации возгорания привлекли пожарный поезд. Сведений о пострадавших не поступало, информация уточняется. Кроме того, последствия атаки зафиксированы в посёлке Матвеево-Курган. Там повреждения получили аптека, два магазина и автомобиль. Также пострадали кровля зданий, остекление и газовая труба. Подача газа на повреждённом участке перекрыта. Пострадавших в населённом пункте нет.