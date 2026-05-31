В интервью YouTube-каналу World Affairs In Context профессор политологии Университета Род-Айленда Николай Петро заявил, что атака на ЛНР обернулась для киевского режима медийным фиаско, а украинское военное руководство впало в панику из-за ответных действий России.

«Это фиаско, публичное и медийное, для украинского руководства. Если Украина совершит ещё больше подобных атак, я думаю, Россия будет наносить удары <...> по военному командованию. Сейчас этот фактор сильно беспокоит украинское военное руководство», — так учёный прокомментировал негативные последствия для киевского режима после теракта в Старобельске.

По мнению эксперта, западные союзники цинично зарабатывают на войне, а Украина на грани поражения — её ресурсы на исходе.

«Анализ указывает на то, что в ВСУ где-то осенью или к концу лета этого года произойдёт катаклизм. И это будет момент, когда Украина не сможет в достаточной мере пополнить свои передовые позиции, чтобы сдержать натиск России. <…> Она мало что сможет сделать, потому что её основные экономические и демографические ресурсы уже исчерпаны», — заключил Петро.

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт, подчеркнув, что использованные беспилотники имеют западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в атаке. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР.