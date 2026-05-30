В ЛНР построят колледж вместо атакованного ВСУ, где погиб 21 человек

В ЛНР построят новый педагогический колледж вместо здания в Старобельске, которое ранее атаковали Вооружённые силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава республики Леонид Пасечник в эфире «Соловьёв Live».

«Будем строить новый. Конечно, будет колледж. Такой же педагогический колледж, где будем готовить учителей, которые дальше будут воспитывать наших детей, нашу детвору — душевными, добрыми, порядочными, настоящими гражданами нашей страны, патриотами», — сказал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что новый колледж продолжит готовить педагогов. По его словам, власти считают воспитание детей одной из главных задач для будущего республики.

Пасечник также сослался на слова президента России Владимира Путина о роли учителей и духовников. Он подчеркнул, что главной ценностью остаются люди, а будущее связано с детьми и их воспитанием.

Напомним, в ночь на 22 мая под удар в Старобельске (ЛНР) попали учебный корпус и общежитие педагогического колледжа, в результате чего погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Здание общежития обрушилось с пятого по второй этаж, разбор завалов продолжался несколько дней. В Москве официально квалифицировали инцидент как теракт, подчеркнув, что использованные беспилотники имеют западное происхождение, а страны НАТО оказывали содействие в атаке. В МИД РФ заявили, что чаша терпения российского руководства переполнена. СК возбудил уголовное дело. В ООН призвали провести оперативное и независимое расследование после сообщений об ударе ВСУ по Старобельску в ЛНР.