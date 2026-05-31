Война на Ближнем Востоке
31 мая, 05:45

Силы ПВО отразили массированную атаку 50 БПЛА в 9 районах Ростовской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexander Denisenko

В Ростовской области ночью отразили массированную атаку беспилотников. По словам губернатора Юрия Слюсаря, силы ПВО уничтожили более 50 БПЛА в девяти районах.

«Минувшей ночью Ростовская область вновь подверглась массированной атаке вражеских беспилотников. В ходе отражения воздушного нападения было уничтожено более 50 БПЛА», — сообщил глава региона.

Атака затронула девять районов области. Среди них Красносулинский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Боковский, Верхнедонской, Мартыновский, Матвеево-Курганский и Шолоховский. В Матвеево-Курганском районе продолжают ликвидировать возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет.

Также в Таганроге Ростовской области расширили режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки Вооружённых сил Украины.

Андрей Бражников
