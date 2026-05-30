В Таганроге расширили режим ЧС после атаки ВСУ, повреждена котельная

В Таганроге Ростовской области расширили режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Одна из котельных получила повреждения. Из-за этого несколько жилых домов остались без горячей воды. Профильные службы продолжают работать в усиленном режиме. В городе введён локальный режим ЧС.

Ранее Life.ru писал, что два мирных жителя пострадали в Таганроге из-за ночной атаки беспилотников ВСУ. ПВО уничтожила дроны в Таганроге и ещё нескольких районах, также зафиксированы повреждения от обломков без жертв.