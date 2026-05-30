Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 07:10

В Таганроге расширили режим ЧС после атаки ВСУ, повреждена котельная

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

В Таганроге Ростовской области расширили режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Одна из котельных получила повреждения. Из-за этого несколько жилых домов остались без горячей воды. Профильные службы продолжают работать в усиленном режиме. В городе введён локальный режим ЧС.

Возгорание на территории порта в Таганроге после атаки ВСУ ликвидировано
Возгорание на территории порта в Таганроге после атаки ВСУ ликвидировано

Ранее Life.ru писал, что два мирных жителя пострадали в Таганроге из-за ночной атаки беспилотников ВСУ. ПВО уничтожила дроны в Таганроге и ещё нескольких районах, также зафиксированы повреждения от обломков без жертв.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar