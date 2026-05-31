Берёзовые ветки, венки и хороводы: Христиане 31 мая отмечают День Святой Троицы

Православные христиане 31 мая отмечают День Святой Живоначальной Троицы. Этот двунадесятый праздник посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и считается днём рождения христианской Церкви.

Троицу также называют Пятидесятницей, поскольку она приходится на 50-й день после Пасхи. В 2026 году Воскресение Христово праздновали 12 апреля, поэтому дата выпала на последнее воскресенье мая.

В церковной традиции этот день связан с верой в триединство Бога — Отца, Сына и Святого Духа. В храмах проходят торжественные богослужения, священнослужители надевают зелёные облачения, а помещения украшают берёзовыми ветвями, травой и цветами как символами жизни и духовного обновления.

Верующие приносят в церковь букеты и зелень, а дома стараются провести праздник спокойно — без тяжёлой работы, ссор и суеты. Главный смысл дня связывают с молитвой, миром в семье и внутренним обновлением.

Праздничные традиции поддержали к примеру в Калуге. В сквере на улице Пухова жители плели венки, водили хороводы, участвовали в играх и мастер-классах, а также угощались горячим чаем из самовара. Для гостей выступили творческие коллективы и солисты городского досугового центра, рядом работала ярмарка народных ремёсел