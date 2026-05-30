Пять регионов России объявили 1 июня выходным днём из-за Троицы

В пяти субъектах Российской Федерации 1 июня объявлен выходным днём в связи с празднованием православной Троицы. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на региональные органы власти.

Помощник главы Крыма по информационной политике Ольга Курлаева пояснила, что дополнительный нерабочий праздничный день установлен 1 июня указом Сергея Аксёнова. В соседней Херсонской области также принято аналогичное решение. Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко уточнил, что поскольку сам праздник выпадает на воскресенье, 31 мая, выходной переносится на следующий понедельник, 1 июня.

Традиционно нерабочий день после Троицы объявлен и в Запорожской области, Донецкой и Луганской Народных Республиках, подтвердили в местных администрациях.

День Святой Троицы в этом году отмечается 31 мая. Это один из главных православных праздников, который всегда приходится на воскресенье, и во многих регионах следующий за ним понедельник также делают выходным.

Ранее кандидат экономических наук Игорь Балынин заявил, что трёхдневные выходные, приуроченные ко Дню России, станут последним продолжительным периодом отдыха для россиян в 2026 году. Согласно производственному календарю, жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Экономист отметил, что после этой даты в 2026 году больше не останется праздничных периодов с тремя нерабочими днями подряд.