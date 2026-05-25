В июне 2026 года у россиян будут последние в году длинные выходные

Трёхдневные выходные, приуроченные ко Дню России, станут последним продолжительным периодом отдыха для россиян в 2026 году. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина.

Согласно производственному календарю, жители страны будут отдыхать с 12 по 14 июня включительно. Экономист отметил, что после этой даты в 2026 году больше не останется праздничных периодов с тремя нерабочими днями подряд.

В течение года россияне уже дважды получали длинные майские выходные. Первый период пришёлся на празднование Дня Весны и Труда — с 1 по 3 мая. Ещё три дня подряд граждане отдыхали с 9 по 11 мая во время мероприятий, посвящённых Дню Победы.

Ранее стало известно, что из-за предстоящих длинных выходных, приуроченных ко Дню России, отдельным категориям пожилых граждан переведут пенсию с опережением графика. В начале июня, из-за праздничных дней, досрочно получат пенсии те россияне, чьи выплаты запланированы на 12, 13 или 14 июня. Деньги поступят на счета не позднее 11-го числа.