Фото с Путиным стало единственным групповым снимком Трампа в Пальмовой комнате
Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите в Анкоридже. Обложка © ТАСС / AP / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп оставил только одно из групповых фото с мировыми лидерами в Пальмовой комнате Белого дома — снимок с российским лидером Владимиром Путиным. Это обнаружилось после видеорепортажа Fox News.
Телеканал выпустил сюжет, в котором глава США проводит экскурсию по своей резиденции для невестки Лары Трамп. В объектив оператора попала Пальмовая комната. На её стенах размещены несколько портретов хозяина Белого дома. Три из них — одиночные, и лишь на четвёртом российский лидер стоит рядом с американским коллегой.
Напомним, первая очная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа после возвращения американского лидера в Белый дом состоялась 15 августа 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска). Переговоры, в которых также участвовали руководители дипломатических ведомств двух стран, продолжались около трёх часов и были посвящены урегулированию украинского конфликта.
Ранее Дональд Трамп запостил сгенерированный нейросетью коллаж, на котором его профиль добавили к монументу на горе Рашмор — рядом с высеченными в скале лицами Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Знаменитый гранитный барельеф высотой 18,6 метра находится в Южной Дакоте.
