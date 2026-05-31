«Тупократы удивлены?» Трамп похвастался своим «идеальным» когнитивным тестом

Президент США Дональд Трамп сообщил, что успешно прошёл медицинское обследование и проверку когнитивных способностей в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. Свой результат он назвал признаком «крайне высокого уровня интеллекта» и иронично обратился к политическим оппонентам.

По его словам, врачи зафиксировали очень хорошие показатели. Отдельно американский лидер выделил результат проверки когнитивных способностей. Трамп заявил в публикации в Truth Social, что набрал максимальные 30 баллов из 30 на тесте повышенной сложности.

«Тупократы правда удивлены? На самом деле я прохожу такой тест уже в четвёртый раз, и все разы — идеально, или 120 правильных ответов из 120 заданных вопросов!» — похвастался Трамп.

К слову, трёхчасовое обследование президента США в госпитале имени Уолтера Рида включало томографию сердца, проверку на онкологию и осмотры у 22 узких специалистов. Сердце, лёгкие и нервная система работают без сбоев. Правда, от любимых бигмаков из McDonald's терапевт посоветовал Трампу держаться подальше.