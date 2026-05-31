МЧС экстренно предупредило о грозе с ветром до 15 м/с в Москве 31 мая
В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 21 часа 31 мая местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 м/с. Об этом сообщает пресс-служба столичного МЧС в Максе.
В связи с ожидаемыми метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: парковаться в безопасных местах, на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, быть внимательными за рулём, не оставлять детей без присмотра.
Майская жара быстро сменилась похолоданием, однако, по словам синоптиков, тепло уже скоро вернётся в российскую столицу. При этом июнь уже не будет таким жарким, а температура будет близка к нормальным показателям.
