Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 11:57

Онищенко: Отмена ЕГЭ станет решением худшим, чем его введение

Геннадий Онищенко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Геннадий Онищенко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) станет решением ещё худшим, чем его введение. Об этом журналистам заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Приём экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает», — сказал собеседник ТАСС. По словам Онищенко, сегодня в российских школах не осталось учителей, которые понимают, как принимать экзамены не в формате ЕГЭ.

Рацион перед экзаменами: Life.ru узнал, как нужно питаться, чтобы сдать ЕГЭ и сессию на «отлично»
Рацион перед экзаменами: Life.ru узнал, как нужно питаться, чтобы сдать ЕГЭ и сессию на «отлично»

Ранее Геннадий Онищенко поделился своим опытом сдачи ЕГЭ. Академик по просьбе министра просвещения Сергея Кравцова попытался пройти тест, но затея с треском провалилась: он «ничего не понял». По словам эпидемиолога, всё дело в подаче экзаменационного материала.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Геннадий Онищенко
  • ран
  • Образование
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar