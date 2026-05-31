Онищенко: Отмена ЕГЭ станет решением худшим, чем его введение

Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) станет решением ещё худшим, чем его введение. Об этом журналистам заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Приём экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает», — сказал собеседник ТАСС. По словам Онищенко, сегодня в российских школах не осталось учителей, которые понимают, как принимать экзамены не в формате ЕГЭ.

Ранее Геннадий Онищенко поделился своим опытом сдачи ЕГЭ. Академик по просьбе министра просвещения Сергея Кравцова попытался пройти тест, но затея с треском провалилась: он «ничего не понял». По словам эпидемиолога, всё дело в подаче экзаменационного материала.