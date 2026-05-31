Онищенко: Отмена ЕГЭ станет решением худшим, чем его введение
Геннадий Онищенко. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина
Отмена Единого государственного экзамена (ЕГЭ) станет решением ещё худшим, чем его введение. Об этом журналистам заявил академик РАН, эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Приём экзаменов — это же тоже своего рода наука для педагога, который принимает», — сказал собеседник ТАСС. По словам Онищенко, сегодня в российских школах не осталось учителей, которые понимают, как принимать экзамены не в формате ЕГЭ.
Ранее Геннадий Онищенко поделился своим опытом сдачи ЕГЭ. Академик по просьбе министра просвещения Сергея Кравцова попытался пройти тест, но затея с треском провалилась: он «ничего не понял». По словам эпидемиолога, всё дело в подаче экзаменационного материала.
