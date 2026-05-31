Не только для отпуска: Количество купленных россиянами квартир в Египте существенно выросло за последний год

Граждане России за неполный календарный год нарастили интерес к приобретению жилья в Египте на 21,2%. Об этом ТАСС рассказала руководитель отдела по работе с клиентами агентства недвижимости и застройщика «Инхургада» Анастасия Болотова.

По словам эксперта, в период с мая 2025-го по апрель 2026-го спрос подскочил более чем на пятую часть. Болотова назвала эту динамику серьёзной для зарубежного направления, отметив, что рост продолжается уже не первый сезон подряд.

Интерес к египетским квадратным метрам больше не привязан исключительно к курортному сезону. Как пояснила собеседница агентства, россияне рассматривают варианты покупки для зимовки в тёплых краях, для полноценного переезда или в качестве выгодного денежного вложения.

Ранее правозащитник заявил, что нотариальное заверение жилищных сделок не является универсальной защитой и не гарантирует покупателю полную безопасность от попыток мошенничества. При этом нотариус обязан предупредить продавца о том, что тот лишится права собственности на объект, получив взамен лишь денежную компенсацию.