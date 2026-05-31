«Инопланетянин, но красивый»: 51-летняя Катя Лель визуализировала будущего мужа

Певица Катя Лель призналась, что готова выйти замуж во второй раз и поэтому активно ищет ухажёра. Сейчас артистке 51 год. По её словам, избранник должен быть моложе 35 лет, иметь хорошую спортивную форму и быть русским. О своих требованиях к будущему супругу Лель рассказала в подкасте «До звезды».

«Я загадала себе, визуализировала его года два тому назад. Написала позиций 100 как минимум. Не старше 35 лет. Ну а что? Обязательно наполненный высокими энергиями. Для этого он должен быть прогружен чужой цивилизацией. Не вопрос, он может быть земным человеком. Хочется, чтобы он был русским», — отметила певица.

Катя Лель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyalelofficial

Катя Лель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyalelofficial

Она добавила, что ей нравятся тёмненькие, высокие и с карими глазами, а по профессии, чтобы был дипломатом. Лель пошутила, что если он будет инопланетянином — не страшно, лишь бы красивым. На вопрос о том, рассматривает ли она кандидатом Прохора Шаляпина, певица ответила, что это «не её история». Исполнительница ранее была замужем за бизнесменом Игорем Кузнецовым, брак распался в 2023 году. У пары есть дочь Эмилия.

Катя Лель с дочкой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyalelofficial

Катя Лель. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ katyalelofficial

Певица прекрасно чувствует себя в своём возрасте. В соцсети она постоянно выкладывает ролики со спортивных тренировок. Поклонники не перестают ей делать комплименты. Сама звезда не раз говорила, что добилась подтянутого тела благодаря усилиям, терпению и правильному образу жизни. Она занимается силовыми, играет в теннис, увлекается борьбой и йогой.

Ранее Заслуженная артистка России Катя Лель сделала необычное заявление. Певица сообщила — люди, которые обращаются к ней за помощью, обнаружили у неё инопланетную ДНК.