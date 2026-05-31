ООН на грани краха: Долги США и Китая лишили Всемирную организацию почти половины финансов

Организация Объединённых Наций оказалась на грани финансового краха из-за приостановки выплат со стороны двух крупнейших доноров — США и Китая. Задолженность Вашингтона превышает 4 миллиарда долларов, Пекина — 445 миллионов, при этом на эти две страны приходится 42% основного финансирования ООН. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Американская администрация под руководством Дональда Трампа называет расходы организации неэффективными и уже вышла из десятка программ и учреждений ООН, включая ВОЗ. Китай, несмотря на риторику о «фактическом лидерстве по взносам», задерживает платежи. Другие традиционные доноры — Великобритания, Германия, Швеция и Нидерланды — также сокращают финансирование на фоне жёсткой экономии и политических сдвигов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что организация находится в состоянии гонки к банкротству, и назвал перспективу финансового краха вполне реальной. По прогнозам, средства могут закончиться уже к середине августа. В ООН провели беспрецедентные сокращения: закрыли офисы, уволили 3 тысячи сотрудников секретариата, сократили время работы переводчиков, отключили эскалаторы в штаб-квартире и ускорили вывод войск из Африки.

«Мы стремимся не к отказу от многостороннего подхода, а к тому, чтобы ясность и результат преобладали над неэффективностью и пустыми словами», — заявил представитель Госдепартамента США Майкл Де Сомбр в Совбезе ООН.

При этом организация не может брать кредиты, а руководство имеет ограниченные полномочия по реструктуризации: 70% бюджета уходит на зарплаты, а страны-члены более склонны добавлять новые инициативы, чем сокращать около 40 тысяч существующих программ.

