Трампу грозит поражение на выборах из-за падения экономики США, заявил политолог

При президенте Дональде Трампе в американской экономике возникли проблемы из-за инфляции, высоких цен на бензин и массовых банкротств малого бизнеса, что на ноябрьских выборах может стоить республиканцам контроля над Конгрессом, полагает сотрудник ИМЭМО РАН Максим Черкашин. По его оценке, от сложившейся ситуации выигрывают лишь 10% самых богатых домохозяйств.

Бум ИИ увеличил выплаты в техкомпаниях, однако для остальных американцев он обернулся увольнениями и ростом цен на электричество. Торговая война с Китаем заморожена до выборов, однако с Европой США продолжают жёсткий курс. Пока тарифы на импорт бьют в первую очередь по марже импортёров, а не по кошельку простых потребителей, но избиратели уже недовольны невыполненными обещаниями снизить цены.

«Избиратели, конечно, недовольны, потому что надеялись, что с приходом Трампа цены перестанут расти, а то и вообще упадут. Вот этого не случилось. <...> Скорее всего, это общее недовольство будет стоить Трампу потери как минимум одной палаты в конгрессе на выборах в ноябре», — отметил политолог в интервью kp.ru.

К слову, недовольство Дональдом Трампом в США нарастает. Сенатское одобрение законопроекта об ограничении военных полномочий главы государства напрямую связано с предвыборными целями демократов, уверен американист.