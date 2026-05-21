«Вопрос скорее медицинский»: Американист оценил вероятность импичмента Трампа

Недовольство президентом Дональдом Трампом в США нарастает, и сенатское одобрение законопроекта об ограничении военных полномочий главы государства напрямую связано с предвыборными целями демократов, уверен американист Борис Межуев. Оппозиция, по его словам, понимает, что у неё есть реальный шанс выиграть промежуточные выборы, но для этого нужно усилить критику хозяина Белого дома.

Если же демократы продолжат демонстрировать солидарность или пассивность, избирателю будет непонятно, зачем вообще менять парламентариев. Второй важный момент — откол от Трампа части бывших республиканцев, которые сейчас занимают антивоенную позицию по отношению к Ирану, что для американского лидера довольно опасно. Демократы тоже должны предпринять символические шаги, демонстрирующие антивоенную позицию, хотя вряд ли эти шаги увенчаются импичментом.

Даже если оппозиции удастся завоевать большинство, американский истеблишмент, как бы ни относился к заявлениям Трампа по Гренландии и нынешней иранской авантюре, смотрит на это если не с одобрением, то с некоторым пониманием. Представители так называемого глубинного государства видят в нынешней ситуации некую неизбежность, пусть и обусловленную собственными политическими ошибками президента. Сейчас сделать ничего невозможно.

«Вопрос скорее медицинский: Трамп производит впечатление человека с нестабильной психикой, и это всё более усиливается», — подчеркнул американист в интервью РИА «ФедералПресс».

Напомним, ранее Сенат Конгресса США впервые поддержал резолюцию, предусматривающую фактический призыв к прекращению военных действий против Ирана. За документ высказались 50 законодателей, против — 47.