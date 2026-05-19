19 мая, 10:12

«Интересы совпадают»: Трамп предложил Си и Путину объединиться в одном вопросе

FT: Трамп призвал Путина и Си объединиться против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил объединиться с российским лидером Владимиром Путиным в борьбе против Международного уголовного суда (МУС). По данным источников Financial Times, хозяин Белого дома заявил, что интересы трёх держав в этом вопросе совпадают.

«Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают», — говорится в материале издания.

Ушаков: Связи между визитами Трампа и Путина в Китай нет
Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что слова об Украине и президенте России Владимире Путине, которые газета Financial Times приписала председателю КНР Си Цзиньпину, являются выдумкой и противоречат фактам.

Анастасия Никонорова
