«Интересы совпадают»: Трамп предложил Си и Путину объединиться в одном вопросе

Президент США Дональд Трамп на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином предложил объединиться с российским лидером Владимиром Путиным в борьбе против Международного уголовного суда (МУС). По данным источников Financial Times, хозяин Белого дома заявил, что интересы трёх держав в этом вопросе совпадают.

«Во время встречи Трамп предложил США, Китаю и России объединить усилия в борьбе с МУС, заявив, что их интересы совпадают», — говорится в материале издания.

Ранее официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь заявил, что слова об Украине и президенте России Владимире Путине, которые газета Financial Times приписала председателю КНР Си Цзиньпину, являются выдумкой и противоречат фактам.