Китай назвал «чистой выдумкой» статью FT о словах Си Цзиньпина о Путине и СВО
Слова об Украине и президенте РФ Владимире Путине, которые газета Financial Times приписала председателю Китая Си Цзиньпину, являются выдумкой. Об этом на брифинге объявил официальный представитель китайского МИД Го Цзякунь.
«Указанная вами информация противоречит фактам и является чистой выдумкой», — сказал дипломат.
Напомним, что 13 мая американский президент Дональд Трамп приезжал в Пекин, чтобы поговорить с лидером Китая Си Цзиньпинем. Позже стало известно, что Си Цзиньпин собирается тоже поехать в США. Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что этот визит состоится уже этой осенью.
