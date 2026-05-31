
31 мая, 13:25

«Не будь бакланом — убей баклана»: В Сибири рыбаки объявили войну птицам, угрожающим их промыслу и доходам

Cибиряки начали отстрел бакланов, массово уничтожающих рыбу в водоёмах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KlaudiaKNS

Жители сибирских регионов взялись за оружие с необычным лозунгом: «Не будь бакланом — убей баклана». Причина — массовое истребление рыбы пернатыми, из-за которого люди остаются без улова и средств к существованию, сообщает Mash.

В прошлом году в Братском районе почти исчезли хариус и омуль. А в этом, по словам местных жителей, зафиксирован минимальный объём добычи за всю историю наблюдений. Ещё несколько лет назад рыбаки вылавливали до 900 тонн в год, а в последнее время — всего 20–50 тонн.

Раньше рыбалка позволяла людям зарабатывать и кормить семьи. Теперь приходится искать другие источники дохода. В городах стали закрываться магазины со снастями — спроса на них больше нет.

В апреле около трёхсот охотников и рыболовов из Иркутской области и Бурятии объединились: сообща скидываются на патроны, выходят на промысел птиц (в одиночку или группами), а затем отчитываются в общем чате, выкладывая фото туш.

В Бурятии отстрел бакланов уже официально разрешён. В Иркутской области вопрос пока обсуждается, но добро ещё не дали. Экологи предупреждают: для восстановления популяции рыбы потребуется не менее пяти лет, но за это время десятилетиями создававшиеся рыболовецкие артели просто разорятся.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила кардинально ужесточить охоту на енотов, численность которых, по её мнению, вышла из-под контроля. Парламентарий призвала снять все сезонные ограничения, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории страны и ввести денежное вознаграждение за массовый отстрел, чтобы хоть как-то сдержать «взрывное распространение» этих животных.

Юрий Лысенко
