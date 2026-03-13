В Германии предложили платить охотникам за массовый отстрел енотов

Немецкие политики озаботились проблемой расплодившихся енотов. Депутат ландтага Баден-Вюртемберга Сара Швайцер предложила радикальные меры борьбы — снять все ограничения на охоту и ввести денежное вознаграждение за массовый отстрел животных.

«Отменить ограничения на охоту (на енотов. — Прим. Life.ru) в течение всего года, разрешить использование приборов ночного видения на всей территории Германии и ввести премии за отстрел», — заявила Швайцер в интервью газете Bild.

Парламентарий призвала отменить сезонные запреты и разрешить использование приборов ночного видения на всей территории страны. По ее мнению, только так можно сдержать «взрывное распространение» животных.

Интересно, что сама депутат — заядлая охотница. Более того, журналисты обратили внимание, что её сумка украшена енотовым мехом.

Статистика подтверждает, что енотов в Германии действительно становится всё больше. По данным Немецкой ассоциации охотников, за последние десять лет число убитых животных выросло более чем вдвое — с 116 до 284 тысяч. Но этого, видимо, всё равно недостаточно.

Ранее в России предложили поднять штраф за живодёрство до миллиона рублей — особо наказуемым станет разбрасывание отравы в парках и дворах. Автор инициативы пояснил, что действующее законодательство не отражает реальной опасности подобных преступлений. Он также добавил, что действующее законодательство не отражает реальной опасности подобных преступлений.