Россиянам рассказали, о чём можно молиться иконе «Троица» Андрея Рублёва

Молитва иконе «Троица» может даровать мир и единство в семье, в обществе или в государстве, а также просвещение ума, мудрость, избавление от сомнений и ересей, любовь, прощение грехов и спасение души, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его словам, уникальность иконы кисти Андрея Рублёва заключена в каноничности образа. Автор сознательно отказался от бытовых деталей, чтобы передать духовную значимость своей работы.

«Иконописец убирает всё земное, чтобы показать духовное. В основе композиции иконы лежит круг — символ вечности и единства», — подчеркнул председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» в интервью NEWS.ru.

Напомним, 31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Этот праздник посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и считается днём рождения христианской Церкви.