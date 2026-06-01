Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 06:10

Россиянам рассказали, о чём можно молиться иконе «Троица» Андрея Рублёва

Брянский депутат Иванов: Иконе «Троица» принято молиться о мире и единстве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Молитва иконе «Троица» может даровать мир и единство в семье, в обществе или в государстве, а также просвещение ума, мудрость, избавление от сомнений и ересей, любовь, прощение грехов и спасение души, заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

По его словам, уникальность иконы кисти Андрея Рублёва заключена в каноничности образа. Автор сознательно отказался от бытовых деталей, чтобы передать духовную значимость своей работы.

«Иконописец убирает всё земное, чтобы показать духовное. В основе композиции иконы лежит круг — символ вечности и единства», — подчеркнул председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» в интервью NEWS.ru.

Самые важные молитвы на праздник Святая Троица 2026: что читать 31 мая и зачем
Самые важные молитвы на праздник Святая Троица 2026: что читать 31 мая и зачем

Напомним, 31 мая православные христиане отмечают День Святой Троицы. Этот праздник посвящён сошествию Святого Духа на апостолов и считается днём рождения христианской Церкви.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Религия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar