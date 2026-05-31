Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 15:16

Кубань готовится к паводку из-за сильных ливней, уже подтоплены дома и дороги

Обложка © VK / Краснодарский край 23

Обложка © VK / Краснодарский край 23

В Краснодарском крае реки начали выходить из берегов, власти готовят население к возможным паводкам. Вода подтопила некоторые дома и дороги. Очевидцы публикуют кадры в Сети. По сообщениям синоптиков, вплоть до 2 июня регион накроют сильные ливни, усилится ветер и пройдёт грозы. Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение, пишет SHOT.

Подтопления на Кубани. Видео© VK / Краснодарский край 23 / Краснодар в курсе / Новости 24/7 Краснодар

Из берегов вышла река Кубань. Набережная в микрорайоне Юбилейный превратилась в настоящий водоём. Под воду ушли ступеньки, которые вели на побережье. На улице Средней размыло дорогу, водители объезжают участок, а самые смелые пытаются «проплыть» на машине, рискуя получить поломку. Кроме того, из берегов вышла река Афипс и ручей Супс, в станицах Калужской и Крепостной подтоплено более 30 участков, дворов и домов. В станице Григорьевской перекрыли движение по мосту.

В Крымском районе население просят приготовить запасы воды, документы и продукты. Сейчас специалисты укрепляют дамбу в станице Троицкой, есть риск сильного подтопления.

В Хабаровском крае выросло число подтопленных участков из-за паводка
В Хабаровском крае выросло число подтопленных участков из-за паводка

Ранее сообщалось, что резкий подъём уровня воды в реке Ушайка привёл к подтоплению дорог и изоляции нескольких десятков дворов в районе Малого Протопопово Томской области. По словам местных жителей, уровень реки увеличился почти на полтора метра, из-за чего была подтоплена проезжая часть. Несмотря на разлив, мост, который ранее восстанавливали после паводка, выдержал напор воды и не пострадал.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Паводки в России
  • Только на LIFE
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar