Кубань готовится к паводку из-за сильных ливней, уже подтоплены дома и дороги

В Краснодарском крае реки начали выходить из берегов, власти готовят население к возможным паводкам. Вода подтопила некоторые дома и дороги. Очевидцы публикуют кадры в Сети. По сообщениям синоптиков, вплоть до 2 июня регион накроют сильные ливни, усилится ветер и пройдёт грозы. Сейчас на Кубани действует штормовое предупреждение, пишет SHOT.

Из берегов вышла река Кубань. Набережная в микрорайоне Юбилейный превратилась в настоящий водоём. Под воду ушли ступеньки, которые вели на побережье. На улице Средней размыло дорогу, водители объезжают участок, а самые смелые пытаются «проплыть» на машине, рискуя получить поломку. Кроме того, из берегов вышла река Афипс и ручей Супс, в станицах Калужской и Крепостной подтоплено более 30 участков, дворов и домов. В станице Григорьевской перекрыли движение по мосту.

В Крымском районе население просят приготовить запасы воды, документы и продукты. Сейчас специалисты укрепляют дамбу в станице Троицкой, есть риск сильного подтопления.

Ранее сообщалось, что резкий подъём уровня воды в реке Ушайка привёл к подтоплению дорог и изоляции нескольких десятков дворов в районе Малого Протопопово Томской области. По словам местных жителей, уровень реки увеличился почти на полтора метра, из-за чего была подтоплена проезжая часть. Несмотря на разлив, мост, который ранее восстанавливали после паводка, выдержал напор воды и не пострадал.