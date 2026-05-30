Власти перекрыли трассу под Томском из-за прорыва дамбы
Обложка © Telegram / Я из Томска
Резкий подъём уровня воды в реке Ушайка привёл к подтоплению дорог и изоляции нескольких десятков дворов в районе Малого Протопопово Томской области. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В Томской области десятки дворов затоплены из-за подъёма воды и прорыва дамбы. Видео © Telegram / Я из Томска
Около трёх десятков дворов в Малом Протопопово оказались отрезаны от основной территории после стремительного подъёма воды в Ушайке. По словам местных жителей, уровень реки увеличился почти на полтора метра, из-за чего была подтоплена проезжая часть. Несмотря на разлив, мост, который ранее восстанавливали после паводка, выдержал напор воды и не пострадал.
Жители также сообщили, что дорога в Большое Протопопово со стороны аэропорта оказалась перелита, однако проезд по ней пока сохраняется. Тем временем в посёлке Мирный на седьмом километре трассы Томск — Мирный — Межениновка произошёл прорыв дамбы. В результате была разрушена часть дорожного полотна, а движение транспорта на участке временно закрыли.
Власти рекомендовали автомобилистам пользоваться объездным маршрутом через дорогу Томск — Аэропорт. О сроках восстановления движения будет объявлено дополнительно.
Ранее в Чечне из-за угрозы подтопления эвакуировали жителей села Агишты в Шалинском районе. Меры безопасности затронули 20 семей, которых вывезли из потенциально опасной зоны. Причиной стала повреждённая дамба: в населённом пункте зафиксировали размыв гидротехнического сооружения протяжённостью около 300 метров.
