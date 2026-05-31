Знаменитый банан украли из-под скотча, но в музее быстро восстановили экспонат

Посетитель филиала Центра Жоржа Помпиду во французском Меце похитил банан, который был частью знаменитой инсталляции «Комедиант» итальянского художника Маурицио Каттелана. Об этом сообщает Franceinfo.

Пропажу обнаружили 31 мая сотрудники службы безопасности музея. После инцидента администрация учреждения обратилась в правоохранительные органы.

При этом в музее подчеркнули, что произведение искусства фактически не пострадало. Главной ценностью работы считается не сам фрукт, а авторская концепция и сертификат подлинности.

Поэтому экспонат быстро восстановили, заменив исчезнувший банан новым.

«Комедиант» представляет собой обычный банан, закреплённый на стене серебристым скотчем. За последние годы эта работа стала одной из самых обсуждаемых в современном искусстве.

Примечательно, что инцидент с этим экспонатом произошёл не впервые. Летом 2025 года другой посетитель снял банан с экспозиции и съел его прямо в выставочном зале на глазах у публики.