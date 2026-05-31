В туалете Британского музея в Лондоне обнаружили подозрительное устройство

В столице Великобритании произошёл инцидент, вызвавший массовую эвакуацию из одного из крупнейших музеев мира. Как сообщает газета Times со ссылкой на официальное заявление учреждения, в субботу в туалете для гостей Британского музея обнаружили «подозрительное устройство». В целях предосторожности было принято решение эвакуировать всех посетителей.

По данным издания, одновременно с этим музей получил несколько сообщений, содержавших угрозы. Вся информация была незамедлительно передана в соответствующие органы. Полиция эвакуировала из здания в общей сложности от 12 до 16 тысяч человек.

Впоследствии правоохранители установили, что найденный предмет не представлял никакой опасности. Расследование по факту угрожающих сообщений продолжается. Уже с 18:00 по московскому времени музей вновь открыл свои двери для посетителей.

Подчёркивается, что инцидент произошёл на фоне критики в адрес музея из-за переноса лекции, посвящённой Древнему Израилю. По данным источника, близкого к Британскому музею, мероприятие решили перенести, поскольку около трети зарегистрировавшихся ранее участвовали в протестных акциях, а некоторые были задержаны.

Ранее жители американского штата Массачусетс сообщили о сильном грохоте, который был слышен в разных районах штата. Мощный грохот был вызван метеором, вошедшим в атмосферу Земли. Небесное тело диаметром около 0,9 метра вошло в плотные слои атмосферы над границей штатов Нью-Гэмпшир и Массачусетс. По оценке сотрудника Американского метеорного общества Роберта Лансфорда, этот объект «определённо был больше обычного огненного шара». Скорее всего, он либо полностью сгорел в атмосфере, либо упал в океан.