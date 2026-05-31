Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке
Путин в Казахстане

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 21:47

В Массачусетсе услышали сильный грохот неизвестного происхождения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kamila Koziol

Жители американского штата Массачусетс сообщили о сильном грохоте, который был слышен в разных районах штата. Об этом сообщил телеканал WCVB.

«Зрители со всего Массачусетса сообщают, что в субботу днём услышали громкий хлопок, однако пока неясно, что это было», — говорится в сообщении телеканала.

По данным WCVB, точную причину громкого звука пока не установили. Сообщения о хлопке поступали от жителей разных населённых пунктов штата. Американский метеоролог Ник Стюарт опубликовал в соцсети X фотографию тепловой сигнатуры со спутника. Он допустил, что источником грохота мог стать метеор, вошедший в атмосферу Земли.

Взрывы, пожары, стычки с полицией: Париж празднует победу ПСЖ в ЛЧ, задержаны уже более 100 человек
Взрывы, пожары, стычки с полицией: Париж празднует победу ПСЖ в ЛЧ, задержаны уже более 100 человек

Ранее в Днепропетровске на юго-востоке Украины прогремела серия взрывов. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской области в этот момент действовала воздушная тревога. Сирены также работали в Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской и Волынской областях. Другие подробности о последствиях взрывов не приводились.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar