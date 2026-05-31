В Массачусетсе услышали сильный грохот неизвестного происхождения

Жители американского штата Массачусетс сообщили о сильном грохоте, который был слышен в разных районах штата. Об этом сообщил телеканал WCVB.

«Зрители со всего Массачусетса сообщают, что в субботу днём услышали громкий хлопок, однако пока неясно, что это было», — говорится в сообщении телеканала.

По данным WCVB, точную причину громкого звука пока не установили. Сообщения о хлопке поступали от жителей разных населённых пунктов штата. Американский метеоролог Ник Стюарт опубликовал в соцсети X фотографию тепловой сигнатуры со спутника. Он допустил, что источником грохота мог стать метеор, вошедший в атмосферу Земли.

