Ранее в Киевской области произошёл взрыв на Иванковской ТЭС. Объект мощностью 18 мегаватт возвели ещё в 2016 году за 25 миллионов евро, 15 из которых дал Европейский банк реконструкции и развития. Планировалось, что станция станет пилотным проектом чистой возобновляемой энергетики. На деле она запомнилась совсем другим. В 2019-м ТЭС угодила в громкий экологический скандал. Жители окрестных сёл забили тревогу: на огороды и дома оседает радиоактивная зола. Выяснилось, что на станции массово сжигали заражённый радиацией чернобыльский лес. Факт официально подтвердился протоколом исследований, однако власти Украины просто сделали вид, будто ничего не произошло.