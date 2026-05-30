В Днепропетровске прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги
В ночь с 30 на 31 мая серия взрывов прозвучала в Днепропетровске на юго-востоке Украины. О случившемся передаёт издание «Общественное».
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на территории Днепропетровской области объявлен режим воздушной тревоги. Кроме того, сирены работают в Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Ровненской, Полтавской, Кировоградской, Киевской, Житомирской, Днепропетровской и Волынской областях страны.
Ранее в Киевской области произошёл взрыв на Иванковской ТЭС. Объект мощностью 18 мегаватт возвели ещё в 2016 году за 25 миллионов евро, 15 из которых дал Европейский банк реконструкции и развития. Планировалось, что станция станет пилотным проектом чистой возобновляемой энергетики. На деле она запомнилась совсем другим. В 2019-м ТЭС угодила в громкий экологический скандал. Жители окрестных сёл забили тревогу: на огороды и дома оседает радиоактивная зола. Выяснилось, что на станции массово сжигали заражённый радиацией чернобыльский лес. Факт официально подтвердился протоколом исследований, однако власти Украины просто сделали вид, будто ничего не произошло.
