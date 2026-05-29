В Киевской области прогремел взрыв на ТЭС, которая жгла чернобыльский лес

В Киевской области произошёл взрыв на Иванковской ТЭС — одной из крупнейших биоэлектростанций Восточной Европы. Об этом сообщил её основатель и руководитель компании «Биогазэнерго» Алексей Бутенко.

Объект мощностью 18 мегаватт возвели ещё в 2016 году за 25 миллионов евро, 15 из которых дал Европейский банк реконструкции и развития. Планировалось, что станция станет пилотным проектом чистой возобновляемой энергетики. На деле она запомнилась совсем другим.

В 2019-м ТЭС угодила в громкий экологический скандал. Жители окрестных сёл забили тревогу: на огороды и дома оседает радиоактивная зола. Выяснилось, что на станции массово сжигали заражённый радиацией чернобыльский лес. Факт официально подтвердился протоколом исследований, однако власти Украины просто сделали вид, будто ничего не произошло.

Никаких реальных последствий для предприятия так и не наступило. Очистные фильтры на ТЭС не включили до сих пор. Сам Бутенко в 2023 году стал фигурантом дела о крупном мошенничестве на сумму 420 000 долларов и сбежал из страны.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины взвыли сирены воздушной тревоги, а в Чернигове и Полтаве уже прогремели взрывы. Согласно данным официального ресурса оповещения, тревога вводилась поэтапно. Сначала сигнал прозвучал в Киеве и ряде центральных областей. Вскоре режим распространился на все без исключения регионы страны.