В Полтаве и Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога охватила всю Украину

На фоне воздушной тревоги в Чернигове и Полтаве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».

По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сначала сирены сработали в Киеве и нескольких областях, затем режим тревоги распространился на все регионы страны.

Других подробностей о взрывах пока не приводится. Информации о последствиях также нет.

Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о готовности России нанести удар возмездия по Киеву. По его словам, это может произойти в любой момент, когда Москва сочтёт ответ необходимым. Шойгу отметил, что внешние факторы не повлияют на такое решение, а отказ европейских послов покидать Киев не остановит Россию.