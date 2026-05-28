В Полтаве и Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога охватила всю Украину
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / K-FK
На фоне воздушной тревоги в Чернигове и Полтаве прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна».
По данным официального ресурса для оповещения населения, воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Сначала сирены сработали в Киеве и нескольких областях, затем режим тревоги распространился на все регионы страны.
Других подробностей о взрывах пока не приводится. Информации о последствиях также нет.
Ранее секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о готовности России нанести удар возмездия по Киеву. По его словам, это может произойти в любой момент, когда Москва сочтёт ответ необходимым. Шойгу отметил, что внешние факторы не повлияют на такое решение, а отказ европейских послов покидать Киев не остановит Россию.
Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.