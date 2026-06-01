Посольство РФ: Париж изучает разведданные Норвегии о ядерном потенциале России

Франция проявляет повышенный интерес к информации, которую Норвегия собирает о военной деятельности России. Особо тщательно изучают разведданные о действиях Российской Армии в Арктике и о силах ядерного сдерживания. Об этом сообщили журналистам в посольстве РФ в Осло.

«Наибольший интерес для Парижа представляет, очевидно, собираемая норвежцами в интересах НАТО информация о военной деятельности ВС России в высоких широтах и отечественных силах ядерного сдерживания», — приводит комментарий посольства РИА «Новости».

В дипломатическом представительстве также заявили, что в последнее время власти Норвегии уделяют этой теме ядерного потенциала РФ много внимания. По оценке посольства, такой подход указывает на антироссийскую направленность французской инициативы.

Ранее Норвегия присоединилась к французской концепции «ядерного зонтика». Премьер-министр страны Йонас Гар Стёре объяснил этот шаг изменениями в сфере европейской безопасности. В марте 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о готовности обсудить распространение французского «ядерного зонтика» на союзников. В мае 2026 года к инициативе официально присоединилась Польша. Интерес к проекту также выразила Литва.