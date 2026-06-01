Вдова Лужкова Елена Батурина открыла винодельню в Великобритании

Елена Батурина, вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и одна из самых состоятельных женщин России, расширяет деловые проекты за рубежом. Предпринимательница стала владельцем компании по производству вина в Великобритании.

Согласно данным британских государственных реестров, в 2024 году Батурина получила контроль над компанией Calleva Wine Ltd, зарегистрированной в Лондоне. Основным направлением деятельности предприятия указано производство вина из винограда, сообщает РИА «Новости».

Елене Батуриной принадлежит более 75 процентов бизнеса. Ранее владельцем компании выступала Artisan Farm Limited.

По данным на май прошлого года, стоимость активов компании приближалась к двум миллионам фунтов стерлингов. По текущему курсу эта сумма составляет около 2,7 миллиона долларов.

Весной брат Елены Батуриной Виктор освободился после шести лет заключения по делу о мошенничестве, которое возбудили после заявления его сестры. До этого суд признал его виновным в мошенничестве с векселями компании «Интеко». В разные годы Елена Батурина руководила этой компанией, а Виктор Батурин занимал пост первого вице-президента.