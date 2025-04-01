Пятая женщина-миллиардер появилась в России
Владелица «Лэтуаль» и «Подружки» Володина вошла в пятёрку богатейших россиянок
Татьяна Володина. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо
По данным Forbes, в России появилась ещё одна женщина-миллиардер, её состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Это Татьяна Володина, владелица популярных сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка». Компания Володиной «Алькор и Ко» управляет более чем тысячей магазинов по всей стране.
Таким образом, Володина вошла в список богатейших женщин России, где уже представлены: Елена Батурина, ранее владевшая девелоперским холдингом «Интеко»; Татьяна Бакальчук (Ким), основательница Wildberries; Людмила Коган, крупнейший акционер банка «Уралсиб»; и Екатерина Федун, владеющая долей в компании ЛУКОЙЛ.
Как ранее сообщал Life.ru, в последнем рейтинге миллиардеров Forbes появилось 15 новых представителей России, что вывело страну на пятое место в мире по количеству дебютантов списка. В число этих новичков вошли глава фармацевтической компании «Фармсинтез» Викрам Пуния ($2,1 миллиарда) и руководитель «Эльгауголь» Александр Исаев ($1,3 миллиарда).