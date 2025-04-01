Пятая женщина-миллиардер появилась в России

По данным Forbes, в России появилась ещё одна женщина-миллиардер, её состояние оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Это Татьяна Володина, владелица популярных сетей магазинов косметики и парфюмерии «Лэтуаль» и «Подружка». Компания Володиной «Алькор и Ко» управляет более чем тысячей магазинов по всей стране.

Таким образом, Володина вошла в список богатейших женщин России, где уже представлены: Елена Батурина, ранее владевшая девелоперским холдингом «Интеко»; Татьяна Бакальчук (Ким), основательница Wildberries; Людмила Коган, крупнейший акционер банка «Уралсиб»; и Екатерина Федун, владеющая долей в компании ЛУКОЙЛ.