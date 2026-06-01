Росавиация сняла ограничения в аэропортах Северного Кавказа

В аэропортах Владикавказа (Беслан), Магаса и Грозного сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

По данным ведомства, авиагавани вернулись к штатному режиму работы после временного введения ограничений, которые применялись для обеспечения безопасности полётов.

Ранее сообщалось, что с 1 июня в России начал работать пилотный проект, который позволяет пассажирам проходить на борт самолёта без предъявления паспорта. Тестирование проходит на рейсах авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва — Санкт-Петербург — Москва.