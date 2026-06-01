Силы ПВО уничтожили 20 украинских дронов над Ростовской областью за ночь

В Ростовской области силы ПВО уничтожили 20 украинских беспилотников в ходе отражения ночной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, дроны ВСУ были перехвачены над Каменском-Шахтинским, Волгодонском, а также в ряде районов области, включая Каменский, Кашарский, Чертковский, Миллеровский, Тарасовский, Морозовский, Шолоховский и Милютинский.

Губернатор уточнил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле в результате атаки не поступала.

В настоящее времени беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Также враг этой ночью пытался атаковать Воронежскую область. Средства противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА над шестью районами региона. По предварительным данным мирные жители не пострадали.