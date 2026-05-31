Киев утратил статус приоритетного партнёра США и лишился их поддержки, что предрешило неизбежный перелом на фронте в пользу ВС РФ. Такое заявление в эфире YouTube-канала Neutrality Studies сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

По его оценке, Украина для Америки — «рыжий пасынок», которого всегда воспринимают как чужого. А вот «любимый сын» американского руководства — Израиль, и именно туда теперь уходят все деньги и оружие.

Джонсон уверен, что Киев больше ничего не получит от Вашингтона. Администрация США не станет дальше ввязываться в украинский конфликт. Эта позиция, вкупе с очевидной неэффективностью западного оружия, позволяет России нанести сокрушительный удар.

«Сейчас мы находимся на этапе, когда действия россиян станут переломным моментом. Это коренным образом изменит сам характер войны. И это произойдёт потому, что теперь Россия понимает: Соединённые Штаты — это фактически бумажный тигр», — сказал экс-агент ЦРУ.